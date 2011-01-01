NewPrinces avvia iter per quotare Princes Group a Londra

NewPrinces ha intenzione di quotare la controllata Princes Group alla Borsa di Londra. "La nostra decisione di avviare il processo di quotazione a Londra - spiega il presidente esecutivo Angelo Mastrolia - rappresenta un passaggio fondamentale nella storia di Princes Group. Il Regno Unito è il nostro mercato principale e ospita un team dirigenziale di grande esperienza: questa scelta riflette la nostra fiducia di lungo periodo nell'azienda, la solidità del nostro management e l'ampiezza delle opportunità che prospettiamo per il futuro. Come abbiamo fatto con la quotazione di Newlat Food nel 2019, non abbiamo intenzione di vendere nessuna azione. L'obiettivo è raccogliere nuovi capitali per accelerare la strategia di crescita e sostenere la trasformazione di Princes in un gruppo multinazionale e diversificato nel settore food & beverage. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo dimostrato la nostra capacità di integrare e ottimizzare rapidamente, compiendo già progressi significativi verso le sinergie individuate al momento dell'acquisizione. Riteniamo che vi siano ulteriori potenziali benefici rilevanti derivanti dal miglioramento dell'efficienza operativa, dall'ottimizzazione degli approvvigionamenti e dallo sviluppo di una piattaforma commerciale integrata. Stiamo inoltre perseguendo attivamente una pipeline concreta di opportunità di M&A, che ci consentiranno di accedere a nuove aree geografiche, categorie e competenze. Crediamo che Princes sia in una posizione eccellente per generare una crescita sostenuta e creare valore duraturo per gli azionisti e siamo pronti a guidare il gruppo verso le sue prossime fasi di sviluppo".