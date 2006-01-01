Nursing Up, "creare consulta regionale per emergenze sanità"
Anche il sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta aderisce alla proposta di creare una Consulta regionale per affrontare le emergenze della sanità. È quanto si legge in una nota nella quale si rilancia "la necessità di un organismo stabile dedicato alle professioni infermieristiche e sanitarie". "L'iniziativa - è spiegato - nasce dalla consapevolezza delle criticità ormai strutturali che attraversano il sistema sanitario: carenza di personale, burnout, disparità territoriali e di genere, difficoltà nel garantire sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, scarsa attrattività delle professioni per le nuove generazioni. La Consulta avrebbe un duplice obiettivo: da un lato, dare voce e visibilità alle urgenze del comparto infermieristico; dall'altro, valorizzare il ruolo di ostetriche e altri professionisti dell'area sanitaria non medica, anch'essi riconosciuti dalla legge 43/2006, rafforzandone il peso all'interno del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale". Il nuovo organismo dovrebbe essere formato da 6-7 professionisti con esperienza nei settori ospedaliero, territoriale e accademico, selezionati dai sindacati rappresentativi della sanità e con la partecipazione degli Ordini Professionali. Analisi di dossier, incontri periodici e relazioni ufficiali indirizzate alle istituzioni costituirebbero la base di un lavoro mirato a tradurre la cornice normativa nazionale in azioni concrete sul territorio. "Gli infermieri sono la spina dorsale della sanità pubblica - sottolinea Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta - ma al loro fianco operano ostetriche e altri professionisti ex legge 43/2006, che quotidianamente garantiscono assistenza ai cittadini. La nostra proposta, sulla falsa riga di quella nazionale, intende riconoscere il loro ruolo centrale, superando approcci puramente formali e costruendo strumenti concreti di valorizzazione. La Consulta sarà il primo passo verso una sanità più sicura, efficiente e attrattiva per le nuove generazioni".