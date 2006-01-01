Nursing Up, "creare consulta regionale per emergenze sanità"

Anche il sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta aderisce alla proposta di creare una Consulta regionale per affrontare le emergenze della sanità. È quanto si legge in una nota nella quale si rilancia "la necessità di un organismo stabile dedicato alle professioni infermieristiche e sanitarie". "L'iniziativa - è spiegato - nasce dalla consapevolezza delle criticità ormai strutturali che attraversano il sistema sanitario: carenza di personale, burnout, disparità territoriali e di genere, difficoltà nel garantire sicurezza nei luoghi di lavoro e, soprattutto, scarsa attrattività delle professioni per le nuove generazioni. La Consulta avrebbe un duplice obiettivo: da un lato, dare voce e visibilità alle urgenze del comparto infermieristico; dall'altro, valorizzare il ruolo di ostetriche e altri professionisti dell'area sanitaria non medica, anch'essi riconosciuti dalla legge 43/2006, rafforzandone il peso all'interno del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale". Il nuovo organismo dovrebbe essere formato da 6-7 professionisti con esperienza nei settori ospedaliero, territoriale e accademico, selezionati dai sindacati rappresentativi della sanità e con la partecipazione degli Ordini Professionali. Analisi di dossier, incontri periodici e relazioni ufficiali indirizzate alle istituzioni costituirebbero la base di un lavoro mirato a tradurre la cornice normativa nazionale in azioni concrete sul territorio. "Gli infermieri sono la spina dorsale della sanità pubblica - sottolinea Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d'Aosta - ma al loro fianco operano ostetriche e altri professionisti ex legge 43/2006, che quotidianamente garantiscono assistenza ai cittadini. La nostra proposta, sulla falsa riga di quella nazionale, intende riconoscere il loro ruolo centrale, superando approcci puramente formali e costruendo strumenti concreti di valorizzazione. La Consulta sarà il primo passo verso una sanità più sicura, efficiente e attrattiva per le nuove generazioni".