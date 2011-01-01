Bellono (Cgil), "oggi in piazza per dare un segnale forte"

"Stamattina sarà un'enorme manifestazione non solo di giovani, ma anche di tante lavoratrici e tanti lavoratori. Questo è il valore aggiunto dello sciopero di oggi e il contributo della Cgil, anche in risposta alle cose che abbiamo sentito dire ieri dal capo del Governo, che dimentica che quando i lavoratori e le lavoratrici scioperano rinunciano a una giornata di salario e quindi meriterebbero maggiore rispetto, che invece questo governo non ha. Però Io credo che la risposta migliore sarà stamattina". A dirlo il segretario generale della Cgil Torino Federico Bellono, in piazza Palazzo di Città dove a breve partirà il corteo dello sciopero generale per Gaza. A proposito dei disordini che ci sono stati in alcune manifestazioni Bellono afferma che "noi lavoriamo perché sia una manifestazione grande che dà un segnale forte alla città e al Governo e non siamo interessati ad altre cose. Anche perché a noi interessa allargare il consenso delle persone, che capiscono che grandi manifestazioni producono anche qualche disagio ma andare oltre rischia di minare questo consenso. Questa - conclude- è la Cgil, è sempre stata la Cgil e questo sarà lo spirito con cui partecipiamo alla manifestazione e abbiamo dichiarato lo sciopero per stamattina".