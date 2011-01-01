Cirio su scontri a Torino, "non è protesta ma è delinquenza"

"Usano la violenza per dire che sono contro la violenza, trasformano Torino in uno scenario di guerra per dire che sono contro la guerra, violano la libertà degli altri inneggiando alla libertà e distruggono i beni pubblici in nome del bene comune. Questa non è più libertà di manifestare il proprio pensiero, questa è follia, ignoranza e delinquenza pura e come tale va trattata. Solidarietà piena alle forze dell'ordine e vicinanza a chi ha subito danni". E' quanto dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in merito agli scontri e alle devastazioni di ieri a Torino.