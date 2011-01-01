Gaza, studenti di Alessandria occupano il liceo Eco

Sull'onda dello sciopero nazionale indetto da Cgil e sindacati di base, un centinaio di studenti del liceo 'Umberto Eco' e di altre scuole di Alessandria ha bloccato le lezioni e il presidio si è trasformato in occupazione della sede di piazza Matteotti. "Lo troviamo necessario - spiegano dal Coordinamento Studentesco - per prenderci lo spazio in una scuola che non ce lo riserva, per prendere parola in una scuola che si rifiuta di parlare di Palestina e, anzi, opprime chiunque ci provi. Vogliamo una scuola che ci formi, ci ascolti e, soprattutto, non abbia paura di esporsi di fronte a un genocidio". Per gli occupanti, infatti, è estremamente importante "esporsi ora e usare la nostra voce in sostegno del popolo palestinese, ormai martoriato da due anni di bombe, fame e mancanza di beni di prima necessità, e dell'equipaggio della Global Sumud Flotilla, intercettato e arrestato illegalmente in acque internazionali. L'abbiamo ribadito e lo ribadiremo ancora: gli studenti di Alessandria sanno perfettamente da che parte stare".