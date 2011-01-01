Sciopero, cortei a Torino e Ogr presidiate dalla polizia

Giornata di mobilitazione pro Palestina a Torino. Migliaia di manifestanti si stanno radunando in diversi punti della città per i cortei indetti sotto lo slogan "Blocchiamo tutto", con l'obiettivo di avvicinarsi alle Ogr di corso Castelfidardo, area presidiata da un ingente schieramento dalle forze dell'ordine. Da piazza di Città muovono i sindacati di base e la Cgil per lo sciopero generale, insieme al coordinamento Torino per Gaza e agli universitari. Gli studenti delle scuole superiori si sono radunati in piazza Albarello, mentre altri gruppi pro Palestina si sono dati appuntamento in corso Vittorio Emanuele II, non lontano dall'area delle Ogr. Nelle Officine grandi riparazioni, nell'ambito dell'Italian Tech Week, è previsto il talk con Jeff Bezos, fondatore di Amazon, insieme a John Elkann e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Traffico in tilt in molte zone della città.