Pd Piemonte, condanna per chi manifesta in modo violento

Il segretario del Pd Piemonte Domenico Rossi, in una nota esprime "ferma condanna contro i violenti. Nessuno pensi di offuscare le ragioni e il grido pacifico che si alza dalle piazze italiane", sottolinea in merito alle manifestazioni pro Gaza e in solidarietà dell'equipaggio della Flotilla che si stanno svolgendo nelle ultime ore. "Esprimo ferma condanna da parte del Partito Democratico piemontese nei confronti di chi ha scelto di manifestare con metodi violenti. Al pari sono solidale nei confronti delle forze di polizia e della città - sottolinea -. Piccoli gruppi hanno utilizzato la manifestazione per provocare danneggiamenti e scontrarsi con la polizia. Si tratta di un'esigua minoranza che sbaglia e che fornisce un alibi a chi vuole screditare le idee e il valore della manifestazione. Non solo, fornisce argomenti a chi vuole criminalizzare il dissenso. Le manifestazioni devono essere sempre pacifiche e non violente". Questi episodi secondo Rossi "non devono farci distogliere lo sguardo dalle motivazioni profonde che muovono centinaia di migliaia di cittadini che, in modo pacifico, stanno manifestando in tutta Italia. Sono sotto gli occhi di tutti le violazioni continue e sistematiche di ogni principio di legalità da parte del governo israeliano, la subalternità che il nostro governo ha dimostrato anche di fronte all'arresto illegale di cittadini e parlamentari italiani - conclude - e il tentativo di delegittimare un'azione coraggiosa e non-violenta come quella della Global Sumud Flotilla oltre al diritto allo sciopero di lavoratrici e lavoratori".