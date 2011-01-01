Poggi (Crt), filantropia laboratorio per governare l'Ia

"La filantropia è oggi un vero laboratorio di trasformazione sociale e ha il compito di garantire che l'intelligenza artificiale sia strumento di democrazia e inclusione, non di disuguaglianza". Lo ha affermato Anna Maria Poggi, presidente della Fondazione Crt, intervenendo all'Italian Tech Week. Poggi ha sottolineato come l'autonomia delle fondazioni permetta di investire con visione di lungo periodo, sperimentando nuove forme di alleanza tra ricerca, imprese e istituzioni. "Per affrontare la rivoluzione dell'Ia - ha aggiunto - non bastano tecnologie, servono persone preparate e consapevoli. Investiamo da anni nel rafforzamento del capitale umano, dalle scuole agli Its, dai ricercatori ai giovani talenti, perché solo così l'innovazione potrà restare davvero al servizio della società".