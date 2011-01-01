Maccanti-Benvenuto (Lega), "il Cpr di Torino è un modello"

Il Centro di permanenza e rimpatri di Torino "è un vero e proprio modello da cui gli altri centri presenti sul territorio nazionale dovrebbero prendere esempio". Lo spiegano in una nota la deputata Elena Maccanti, segretaria provinciale Lega Torino, il deputato Alessandro Benvenuto, questore della Camera, Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, Andrea Cerutti, consigliere regionale Lega e Fabio Tassone, segretario cittadino Lega dopo un sopralluogo al Cpr di corso Bunelleschi. "Nessun lager e nessuna situazione di abuso, a dispetto di quanto propagandato dalla sinistra. All'interno della struttura abbiamo anzi potuto verificare il clima sereno in cui lavorano i dipendenti - concludono gli esponenti della Lega - una buona gestione delle necessità degli ospiti e l'assoluta pulizia del luogo".