Ricca (Lega), Torino è ostaggio di uno sciopero illegittimo

"Oggi Torino è stata ostaggio di uno sciopero illegittimo portato avanti dai sindacati, che a parole si battono per la legalità e il rispetto delle regole. Mentre il sindaco Lo Russo è in Giappone a raccontare sui giornali quanto è bella la nostra città, lascia campo libero ai suoi amici dei centri sociali a cui tutto è concesso". Così Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte commenta quanto sta avvenendo in città con lo sciopero generale indetto in solidarietà alla Palestina. "Come ha detto bene il ministro Piantedosi, viene davvero da domandarsi come queste iniziative possano aiutare il processo di pace in Medio Oriente, visto che finora gli unici effetti che hanno sortito sono stati disagi ai cittadini e danni alle cose - evidenzia -. Speriamo che presto la proposta del ministro Salvini di far pagare una cauzione a chi organizza queste manifestazioni in caso di danni divenga operativa". Secondo l'esponente della Lega "chi paralizza in questo modo la città deve pagare ed è inaudito che ad andarci di mezzo siano sempre e solo le persone perbene - conclude - che con cadenza ormai settimanale si vedono costrette a chiudersi in casa e a non potersi muovere nemmeno per andare al lavoro".