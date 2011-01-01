Montaruli (FdI), sinistra incapace di prendere distanze dalla violenza

"Dopo una notte da incubo alle Ogr che ha sconvolto la città di Torino, assistiamo ancora a violenze che non trovano alcuna giustificazione e che non possono essere bollate come casi isolati. Siamo di fronte a una vera e propria strategia della violenza e dell'aggressione nel tentativo di destabilizzare lo Stato e questo Governo. Si sappia che non cederemo alle intimidazioni e che anzi tutto questo rafforza la convinzione che Gaza e' diventato un pretesto per la sinistra per aizzare una piazza che non riesce più a governare. Così si spiega la totale assenza di presa di distanza da atti incivili da parte di esponenti politici, ma anzi la partecipazione di alcuni di essi, restii a prendere le distanze e talmente in crisi da inseguire e appiattirsi su chi sta devastando le nostre città, privando i cittadini di servizi indispensabili a causa di uno sciopero illegittimo. A Torino però c'è un'aggravante in più. E' vero che a guidare le fasce più estreme e radicali c'era Askatasuna? Pd e altri partiti, sindacati compresi, sono scesi in piazza con i professionisti della violenza, che loro stessi stanno provando a sanare? Se ciò fosse vero saremmo davanti ad un fatto gravissimo e per questo chiediamo si accenda un faro su quanto sta avvenendo". Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.