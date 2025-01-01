Danneggiamenti in centro Torino, Ascom "indegno per la città"

"Ciò che è accaduto a Torino in questi giorni è indegno per la nostra città. Questa notte, il lancio di pietre e transenne, il danneggiamento delle strutture già allestite per Portici di Carta in via Po, e il caos che ha costretto i baristi a barricarsi nei loro locali ci fanno dire che questa non è la nostra Torino!". Lo afferma la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia, Maria Luisa Coppa, commentando i vandalismi della scorsa notte in piazza Castello e in via Po. "Un ringraziamento - prosegue la presidente Coppa - va agli imprenditori delle attività commerciali e dei pubblici esercizi che hanno aiutato a liberare la strada e a rimettere in sicurezza le attrezzature di Portici di Carta durante la notte. Come Ascom ribadiamo che è giusto rispettare tutte le idee, ma diciamo con forza no alla violenza".