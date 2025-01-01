Notte di tensioni a Torino, riunito Comitato ordine pubblico

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha riunito questa mattina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui ha preso parte anche il sindaco Stefano Lo Russo. La convocazione è avvenuta in seguito ai disordini di ieri sera quando, al termine del corteo per Gaza di ieri sera, un gruppo di giovani a volto coperto ha lanciato oggetti contro le forze dell'ordine schierate a presidio della Prefettura in piazza Castello. Ingente la conta dei danni, che riguardano anche l'allestimento di Portici di Carta, manifestazione libraria al via oggi sotto i vicini portici di via Po, dove sono stati distrutti tavoli, sedie e il restante arredamento utile all'evento. Bruciati anche i cestini dell'immondizia.