Fsp Polizia "a Torino caccia alla divisa, siamo stanchi"

"Non possiamo più accettare queste situazioni dove siamo di fatto lo scudo inerme dello Stato che ormai non regge più gli urti. Siamo stanchi di essere trattati come carne da macello!". Il segretario generale Fsp Polizia Torino, Luca Pantanella, commenta così le violenze di ieri sera nel centro del capoluogo piemontese. Una "vera caccia alla divisa con inseguimenti al contrario, agguati e feriti tra le forze dell'ordine", sostiene Pantanella: "i pacifisti, dopo aver attaccato tutto il possibile nell'arco della giornata, dopo la Prefettura hanno pensato di nascondersi dietro i portici di via Po e di via Pietro Micca per attaccare i veicoli della Polizia spaccando vetri , inseguendo personale in borghese e quindi ferendo dei colleghi". "La Polizia di Stato - prosegue Pantanella - viene spremuta ogni giorno da un'Amministrazione che pretende sacrifici infiniti ma non restituisce nulla: a criminali e facinorosi è concesso di devastare, saccheggiare, aggredire e persino attentare alla vita dei poliziotti. E noi? Mandati in piazza come bersagli mobili, senza regole d'ingaggio, senza strumenti adeguati, senza la minima tutela. In questo Paese le leggi non valgono per chi devasta le città, ma solo per chi porta una divisa. Da Nord a Sud cortei non autorizzati diventano la regola, mentre l'ordine pubblico si trasforma in una farsa in cui a pagare sono sempre e soltanto i poliziotti oltre che i cittadini onesti come gli operai della Leonardo, che si aspettavano una risposta ed una tutela da parte dello Stato. Un ringraziamento particolare - conclude - ai colleghi del V Reparto Mobile che, nella notte torinese, hanno mollato i propri letti per correre in aiuto di altri colleghi in estrema difficoltà. Non è l'Amministrazione a reggere questo Paese: è lo spirito".