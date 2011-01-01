Intelligenza artificiale, italiani sono ancora diffidenti

Per metà degli italiani l'Intelligenza Artificiale comporta più rischi che vantaggi, mentre solo un terzo la considera un'opportunità: è quanto emerge dalla ricerca 'Democrazia aumentata. Ai, intelligenza relazionale e nuove architetture del consenso', presentata al Festival nazionale dell'Economia civile in un panel con Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, e Stefano Quintarelli, presidente dell'associazione Copernicani. "Tra i campi in cui se ne riconosce maggiormente il valore - ha spiegato Pagnoncelli -, la medicina e l'assistenza sanitaria sono in testa, seguite dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dove i cittadini sperano in meno burocrazia e più efficienza. Resta però un forte elemento di diffidenza: le persone continuano a preferire l'intervento umano nei compiti più delicati, dalla guida di un'auto alle operazioni chirurgiche, fino al pilotaggio di un aereo o alle decisioni politiche che riguardano il Paese". A giudizio di Quintarelli "la vera domanda è se possiamo usare la tecnologia per migliorare la qualità del confronto pubblico e costruire consenso. Abbiamo sperimentato come l'intelligenza artificiale possa sostenere l'intelligenza relazionale, applicandola a temi fortemente divisivi, dalla transizione ecologica alle migrazioni, fino alle disuguaglianze legate al merito, alle pari opportunità e alla progressività fiscale, per capire se e come possa contribuire a rendere il dialogo più aperto e costruttivo".