Lo Russo, Torino non è ostaggio di pochi antagonisti

"Torino non è ostaggio di poche centinaia di antagonisti che la stanno rovinando indebolendo la causa palestinese". Il sindaco Stefano Lo Russo commenta così le violenze degli ultimi giorni che, precisa, "nulla hanno a che spartire con le decine di migliaia di persone che ieri hanno manifestato pacificamente e, men che meno, con la causa palestinese". "Sono in corso indagini: auspico che le persone identificate vengano assicurate alla giustizia e i responsabili siano perseguiti per i danni", aggiunge invitando la politica a condannare le violenze senza strumentalizzarle: "il richiamo alla responsabilità arrivi a tutti". "Grazie alle decine di migliaia di persone che ieri hanno manifestato pacificamente per le vie di Torino a sostegno della causa palestinese - aggiunge il sindaco incontrando i giornalisti in Comune al termine della riunione del Comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza -. Erano molti anni che a Torino non si vedeva una mobilitazione di piazza così rilevante e ordinata, in grado di coagulare così tante persone intorno a una questione umanitaria e politica. È stata una bella giornata di democrazia, una manifestazione di solidarietà pacifica e democratica, nel rispetto delle regole e dei diritti costituzionali garantiti in questo Paese". Al tempo stesso dal primo cittadino arriva una altrettanto "netta" condanna "senza appello alcuno dei fatti violenti di qualche centinaio di antagonisti che ha saldato la propria azione ad altri gruppi anarchici". "L'azione di queste frange estremiste - prosegue - sta rappresentando in maniera distorta un sentimento largamente diffuso nella comunità torinese, danneggiando in modo rilevante la causa palestinese prestando il fianco a chi ha interesse di fare di tutte le erbe un fascio". "Gli atti di violenza nulla hanno a che fare con la causa palestinese", insiste Lo Russo, che rivolge la sua solidarietà alle Ogr per "l'intollerabile devastazione subita", ai dipendenti di Leonardo per i danneggiamenti, ai commercianti e alla maggioranza dei torinesi che hanno visto vandalizzati beni pubblici.