Bitcoin: raggiunge nuovo record, supera i 125.000 dollari

Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo negli scambi asiatici, superando la soglia dei 125.000 dollari, mentre negli Stati Uniti continua la chiusura delle attività governative. La stella delle criptovalute ha raggiunto i 125.689 dollari, battendo il precedente record stabilito ad agosto. Bitcoin ha registrato un forte trend rialzista a fronte della diffidenza degli investitori per l'attuale blocco fiscale negli Stati Uniti. Anche i guadagni delle azioni statunitensi hanno sostenuto l'ascesa della criptovalute, poiché gli investitori si sono spostati verso asset più sicuri mentre i legislatori statunitensi negoziano i finanziamenti del governo federale, secondo Bloomberg News. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua famiglia hanno promosso le criptovalute e sono coinvolti in diverse iniziative in questo settore, il che ha fatto aumentare il prezzo di Bitcoin. "Con molti asset, tra cui azioni, oro e persino oggetti da collezione come le carte Pokémon, che hanno raggiunto massimi storici, non sorprende che Bitcoin stia beneficiando della svalutazione del dollaro", ha affermato Joshua Lim, co-responsabile dei mercati di FalconX, una società di intermediazione di criptovalute, citato da Bloomberg News.