Urne aperte in Calabria per elezioni regionali

Urne aperte in Calabria per le consultazioni regionali per eleggere il presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Si vota da stamattina alle 7 fino alle 23 e domani, lunedì 6 ottobre, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà a partire dalle ore 15 di domani, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Previste tre rilevazioni dell'affluenza: alle 12, alle 19 e alle 23. In Calabria gli aventi diritto al voto sono circa 1 milione e 900mila.