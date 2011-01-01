Incidente stradale nel Torinese, morta ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte a Settimo Vittone, nel Torinese. La giovane era a bordo di un'auto, insieme a un diciottenne e due diciassettenni, che è finita fuori strada intorno alle 3. I quattro sono rimasti incastrati nell'abitacolo e, una volta estratti dai vigili del fuoco, sono stati trasportati all'ospedale di Ivrea. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto sulla ragazza, che però è morta all'arrivo al pronto soccorso. Ferite non gravi per gli altri giovani coinvolti. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea.