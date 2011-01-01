Altri 2 giorni di sciopero alla Ibl di Coniolo

Dopo le prime due giornate di sciopero del 2 e 3 ottobre all'Ibl di Coniolo (Alessandria) si torna a manifestare domani 6 e martedì 7 ottobre. L'azienda si occupa di produzione di pannelli di compensato in legno per industria, fai da te e distribuzione. Sempre martedì è in programma presidio davanti alla Prefettura di Alessandria, dove si terrà anche un incontro. "Siamo consapevoli - sottolinea Emanuele Capra, sindaco di Casale Monferrato - delle preoccupazioni dei lavoratori e delle loro famiglie per quanto sta accadendo nella vicina Coniolo. Quale città centro zona del territorio nella quale risiedono tanti dipendenti Ibl, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali e per quanto possa essere di competenza di un Comune, ci impegniamo per offrire ogni supporto utile all'azienda e alle maestranze, nelle sedi e con gli strumenti opportuni. Anche eventualmente nell'intermediazione con gli enti superiori, per favorire nel miglior modo possibile il dialogo e la concertazione tra le parti".