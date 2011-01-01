Ucraina: Fassino, Putin non ferma la guerra

"Colpito dai bombardamenti russi un treno con a bordo 110 cooperanti non violenti italiani. Mentre afferma di voler la pace, Putin persegue una vittoria militare che costringa l'Ucraina ad una resa incondizionata di Kiev". Lo dichiara Piero Fassino, rapporteur sulla guerra in Ucraina per l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. "I fatti - ha sottolineato Fassino - sono più chiari delle parole: feroci bombardamenti sulle città ucraine; ammassamento di truppe russe per una nuova invasione; blocco delle centrali nucleari e interruzione delle forniture di energia. E a questo si aggiunge la violazione degli spazi aerei di paesi europei e l'intensificazione delle intrusioni digitali. In nessuno di questi atti c'è una volontà di pace". "Per questo - ha ribadito - si deve sostenere con determinazione l'Ucraina nella sua resistenza perché solo se Kiev non viene piegata si potrà giungere a una pace giusta e sicura". "Un attivo sostegno - ha concluso Fassino - messo in campo anche dal Consiglio d'Europa con il suo Piano di Azione, con l'istituzione del Tribunale sui crimini e con il Registro dei danni che ha già ricevuto 55.000 istanze di risarcimento".