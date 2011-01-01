Rogo in un alloggio a Bra, trovato morto un sessantenne

Un sessantenne è stato trovato morto dopo un incendio sviluppatosi nella serata di sabato a Bra (Cuneo). Le fiamme sono divampate in un alloggio della centrale piazza Carlo Alberto al civico 27, di fianco al teatro Politeama. A dare l'allarme i residenti che hanno avvertito il fumo per le scale, quando erano da poco passate le 21. Sul posto è intervenuta subito una squadra di volontari dei vigili del fuoco di Bra, poi supportata dal distaccamento di Alba. Quando i pompieri hanno spento il rogo, nell'appartamento adibito a studio commercialistico hanno rinvenuto il corpo senza vita dell'uomo. Le indagini sono svolte dalla polizia locale. L'incendio non ha provocato danni strutturali allo stabile. I residenti, evacuati durante le operazioni di spegnimento, sono potuti rientrare verso mezzanotte. L'appartamento interessato è ora sotto sequestro.