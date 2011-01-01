Incidente di caccia, 82enne muore durante battuta nei boschi

Un cacciatore di 82 anni è morto questa mattina nei boschi di Locana, nel Torinese, a seguito di una ferita da arma da fuoco. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri della compagnia di Ivrea, si sarebbe trattato di un incidente di caccia. L'uomo è stato colpito durante una battuta nei boschi di Locana che vedeva la partecipazione di più persone. E' stato richiesto l'intervento del personale del servizio regionale di elisoccorso che ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.