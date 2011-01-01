Napoli (Az), a Torino eccesso tolleranza verso centri sociali

"Il sindaco di Torino è un politico navigato, prudente, talvolta anche troppo, nella valutazione di eventi terribili come sono state le giornate di tafferugli e di vera e propria guerriglia urbana che hanno mandato in tilt Torino. Sono convinto, e in cuor suo credo che lo sia anche il sindaco, che sia venuto il momento della chiarezza con i signori di Askatasuna e in generale con quelle frange del movimentismo che tolgono il sonno ai torinesi. C'è stato, e tuttora c'è, un eccesso di tolleranza delle forze politiche verso quei centri sociali la cui azione ha poco di sociale e molto di provocazione sociale". Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione. "Torino - aggiunge - non può diventare la capitale della violenza e per evitare che ciò accada occorre che la politica, tutta la politica, sposi il linguaggio della chiarezza e metta da parte quella forma di indulgenza che può generare qualche equivoco di troppo. Alle già forti tensioni sociali create da un ciclo economico molto pesante, Torino non può tollerare che si aggiungano le tensioni per la sicurezza e l'ordine pubblico che sono una delle priorità nella vita quotidiana. Un confronto pacato fra le forze politiche, accompagnato a una riduzione delle polemiche e delle speculazioni politiche, è oggi la scelta indispensabile per recuperare il rapporto con la città".