Blitz contro narcotraffico, 71 indagati in diverse regioni

I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari hanno smantellando un'organizzazione criminale specializzata nel narcotraffico internazionale. I militari dell'Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, dalle prime ore del mattino stanno eseguendo 71 provvedimenti ad altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco. L'operazione, denominata "Termine", interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre 400 Carabinieri con il supporto dei reparti territorialmente competenti, oltre allo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna", ai Nuclei Cinofili dell'Arma e all'11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.