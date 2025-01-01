A Torino verranno restituiti 254 reperti archeologici allo Stato

Saranno restituiti allo Stato 254 reperti archeologici di provenienza apula, umbra, etrusca, messapica e romana, scoperti e recuperati dai carabinieri Tutela patrimonio culturale in un'abitazione privata torinese. La cerimonia si terrà domani a Torino alle 11 a Palazzo Chiablese, sede della Soprintendenza archeologia per la Città metropolitana. All'evento parteciperanno il soprintendente, Corrado Azzollini, il comandante del gruppo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Monza e l'avvocato Tiziana Pisani, dell'Avvocatura distrettuale dello Stato. I reperti, recuperati nell'ambito di attività investigative del Tpc, saranno nuovamente affidati alla tutela pubblica.