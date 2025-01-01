Incendio nella notte alla Teksid Aluminium di Carmagnola

Un incendio è divampato nella notte all'interno dello stabilimento Teksid Aluminium, a Carmagnola, nell'area industriale torinese. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 e hanno richiesto l'intervento di nove squadre dei vigili del fuoco del comando di Torino. Il rogo è stato circoscritto e messo in sicurezza nelle prime ore dell'alba. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta anche l'Arpa Piemonte, che ha avviato controlli sulla qualità dell'aria nelle zone vicine allo stabilimento. Le operazioni di monitoraggio ambientale sono tuttora in corso.