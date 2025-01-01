Cirio, chi fa il violento va trattato come un delinquente

"C'è il paradosso di chi vuole manifestare contro la guerra e trasforma la città in un luogo di guerriglia, o di chi vuole manifestare contro la violenza e fa il violento. Questa non è più libertà di espressione del pensiero, ma delinquenza e follia. E quindi come tale va non solo condannata, ma anche trattata". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, è tornato a commentare quanto accaduto a Torino durante le manifestazioni in sostegno della Palestina. Cirio ha parlato a margine della terza edizione del World Summit on Accessible Tourism, cominciata oggi al Lingotto. "Questo - ha precisato - vuol dire che chiunque voglia manifestare il proprio dissenso e lo fa nel rispetto delle regole è giusto che possa continuare a farlo. Sono rispettoso da sempre del pensiero di tutti, però il paletto è quello del rispetto della libertà degli altri e del rispetto delle regole, della non violenza".