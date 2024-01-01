Agea, erogati oltre 6 milioni euro per aiuti diretti agricoltura

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) prosegue la sua attività di affiancamento e supporto agli agricoltori: ha emesso un decreto di pagamento relativo agli aiuti diretti per la campagna 2024 a favore di 99.767 aziende. L'importo complessivo, fa sapere l'agenzia in una nota, "è di euro 6.614.452,01 divisi in 6.417.364,02 euro alle aziende e 197.087,99 euro per il fondo Agricat. Liquidità, interamente finanziata dalla Ue, che rappresenta una rete di sicurezza finalizzata a migliorare la redditività dell'agricoltura, a garantire la sicurezza alimentare in Europa e a contribuire alla produzione di alimenti sicuri, sani e a prezzi accessibili".