Garcea (FI), inaccettabile tendopoli Pro Pal a Torino

"È assolutamente inaccettabile che una delle piazze più rappresentative e iconiche di Torino, Piazza Castello, sia da mesi occupata da strutture di fortuna come tende, teli e tensostrutture, addirittura cucine con pentole e piatti, nell'ambito della manifestazione denominata Piazza Palestina". E' quanto dichiara Domenico Garcea, vicecapogruppo Forza Italia in consiglio comunale, che chiede "chiarimenti sull'occupazione del suolo pubblico" e l'individuazione di altre aree idonee a ospitare le strutture dei manifestanti. "Piazza Castello - osserva - non è solo il cuore pulsante della nostra città, ma anche una delle principali mete turistiche e un simbolo del nostro patrimonio storico-architettonico, espressione del Risorgimento e della grandezza della prima capitale d'Italia. Vedere questo luogo trasformato in un accampamento improvvisato, con strutture che deturpano completamente lo stile e l'eleganza della piazza, è un affronto al decoro urbano e al rispetto dovuto alla storia della nostra città. La situazione è resa ancor più grave dal fatto che queste installazioni si trovano davanti a Palazzo Reale e al polo museale circostante, luoghi che ogni giorno attraggono turisti da tutto il mondo e che rappresentano un biglietto da visita culturale per Torino. Non è tollerabile che il Comune permetta che tali spazi, di altissimo valore storico e artistico, vengano occupati in questo modo".