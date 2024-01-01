Reati in danno di minori, in Piemonte calano del 6%

Piemonte in controtendenza rispetto alla media nazionale per quel che riguarda i reati compiuti ai danni di minori: nel 2024 sono stati 485, con un calo del 6% rispetto all'anno precedente. In Italia ne sono stati commessi 7.204 (una cifra record) con un aumento del 4%. I dati sono stati presentati stamani a Roma dalla Fondazione Terre des Hommes. Anche in Piemonte, come a livello nazionale, le vittime sono in prevalenza di genere femminile (il 64% del totale). La prevalenza femminile è particolarmente evidente nei reati a sfondo sessuale: 100% nella detenzione di materiale pornografico, 93% nella violenza sessuale, 89% nella violenza sessuale aggravata, 75% negli atti sessuali con minorenne, 71% nella pornografia minorile. I maltrattamenti in famiglia sono la fattispecie di reato più frequente: 206 nel 2024, che aumentano del 7% rispetto all'anno precedente. I dati, elaborati dalla Polizia di Stato, sono stati illustrati nella Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della presentazione del Dossier indifesa "La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo" 2025 e in vista della Giornata internazionale delle bambine (11 ottobre).