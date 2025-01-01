Da Regione Piemonte oltre 2,2 milioni per lo sport del 2025

Dalla Regione Piemonte arrivano oltre 2,2 milioni di euro per contributi ad eventi sportivi che si sono svolti o si svolgeranno nel 2025. "Sono molto orgoglioso di questa nuova misura perché, nelle sue diverse linee di contributo, va a sostenere per la prima volta rispetto al passato l'intero sistema di organizzazione e promozione dello sport sul territorio piemontese per l'organizzazione di eventi agonistici - ha commentato in una nota l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni -. Al contributo alle competizioni capaci di generare visibilità nazionale e internazionale e di generare forte attrattività turistica ho aggiunto quello alle iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025-26; il sostegno alle Gran Fondo e Marathon di ciclismo sia su strada sia per Mtb, che richiamano anche migliaia di appassionati e generano importanti ricadute sul nostro sistema economico". Nel dettaglio le iniziative finanziate sono "Progetti di eccellenza sportiva" con l'obiettivo di sostenere le iniziative di presentazione della stagione sportiva 2025/2026, per un importo di 50mila euro. "Eventi sportivi", sezione competitiva per Coni, Cip - Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Affiliati e Comitati organizzatori, con un importo di oltre 1,5 milioni per finanziare quelli svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. C'è poi la Sezione Competitiva per Eps e società affiliate Eps, per un importo di 400mila euro. Gran Fondo e Marathon di ciclismo (su strada e Mtb), per un importo di 200mila euro per finanziare gli eventi agonistici svolti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Infine attenzione anche agli "Sport tradizionali" per promuovere gli sport della pallapugno e palla tamburello tramite un sostegno economico loro dedicato di 50mila euro. I bandi saranno pubblicati entrò la metà di ottobre, e resteranno aperti un mese.