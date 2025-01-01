Giornata salute mentale, a Torino una giornata di appuntamenti

In occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, a Torino in piazza San Carlo, dalle 9 alle 17, è in programma un evento dal titolo 'Difendi la tua mente e il tuo diritto alla salute mentale', organizzato in collaborazione con l'Associazione per la lotta contro le malattie mentali onlus, l'associazione Preziosa Ets e Diapsi Piemonte Odv. Questa mattina in Regione la presentazione, alla presenza dell'assessore alla Sanità Federico Riboldi e del direttore generale dell'Asl Città di Torino Carlo Picco. In rappresentanza delle associazioni sono intervenute Maria Peano di Preziosa Ets e Barbara Bosi di Almm. Presente anche l'assessore regionale Gianluca Vignale. "L'obiettivo della giornata - ha detto Riboldi - è far conoscere i servizi sanitari e le associazioni del terzo settore presenti sul territorio e offrire ai giovani un momento formativo sul funzionamento, l'organizzazione, i percorsi, l'accesso ai servizi. La Regione Piemonte è particolarmente attenta al tema della salute mentale che nel Piano Socio Sanitario trova uno spazio di rilievo, anche sulla base delle sollecitazioni delle associazioni dei familiari e dei pazienti con le quali il dialogo è continuo. Ringrazio l'Asl Città di Torino e tutte le Asr che hanno organizzato iniziative". "E' importante - ha aggiunto Vignale - continuare il lavoro intrapreso nella scorsa legislatura di collaborazione con le associazioni dei famigliari e i servizi delle Asl. La Giornata della salute mentale è un momento fondamentale per far conoscere le attività e coinvolgere la popolazione". "La salute mentale - ha rimarcato Picco - è un pilastro fondamentale del benessere delle nostre comunità e richiede un impegno costante e condiviso. Come Asl Città di Torino lavoriamo quotidianamente per garantire servizi accessibili, inclusivi e di qualità, in stretta collaborazione con le associazioni, il volontariato e il mondo accademico. Giornate come questa sono un'occasione preziosa per incontrare i cittadini, ascoltarli, informare e rafforzare una rete di prossimità che metta davvero al centro la persona".