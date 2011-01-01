Astm verso nuovo bond in euro nell'ambito programma Emtn
Astm intende procedere con una nuova emissione obbligazionaria 'senior unsecured'÷ destinata esclusivamente a investitori qualificati, denominata in euro a valere sul proprio programma 'Euro-Medium Term Note'. In relazione all'eventuale emissione, si legge in una nota, Astm ha nominato in qualità di joint bookrunner Banca Akros, Bnp Paribas, Caixabank, Credit Agricole Cib, IMI-Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander, Societé Generale, Ubs e Unicredit.