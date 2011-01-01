Italdesign giovedì incontra sindacati, ci sarà indiana Ust

Giovedì 9 ottobre la direzione di Italdesign (Audi) e quella delll'Ust Global, multinazionale americana a capitale indiano che sviluppa servizi informatici di vario genere per altre aziende, incontreranno nello stabilimento di Moncalieri (Torino) i delegati italiani e quelli tedeschi dell'Ig Metal. Nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro al quale parteciperanno i sindacati territoriali, ma non saranno presenti le due aziende. "E' strano che ci sia un incontro con un'azienda che viene a parlare con i sindacati senza che ci sia nulla di definito. Siamo preoccupati che Italdesign possa essere venduta a un gruppo che non fa parte del settore automotive. Vogliamo preservare le competenze, già una quarantina di giovani ingegneri negli ultimi mesi ha lasciato l'azienda" osserva Gianni Mannori della Fiom torinese. "E' un momento delicato, la cosa principale è che ci sia continuità e prospettive per un'azienda così importante. Il nostro impegno va in questa direzione. Ci saremmo aspettati un coinvolgimento maggiore dei sindacati, ne prendiamo atto e rispettiamo le decisioni. Ust Global ha oltre 30.000 addetti in 30 Paesi, quindi ha una struttura rilevante. Bisognerà capire come Italdesign si possa integrare in questo gruppo o se c'è un progetto nuovo a cui stanno lavorando perché vorremmo conoscerlo al più presto", afferma Rocco Cutrì della Fim torinese.