Italia divisa tra clima da ottobrata e venti di burrasca

Italia divisa in tre: caldo fuori stagione al Nord con una bella 'ottobrata', timida ottobrata anche al Centro, freddo al Sud. E' in sintesi il quadro di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che prevede un fine settimana "tutto sommato gradevole". Nei prossimi giorni, afferma, ci saranno "tre fasce climatiche: al Nord arriveremo a toccare massime di 24-25°C ben oltre la media della prima decade di ottobre; al Centro sono previste più o meno le stesse temperature ma, in questo caso, saliremo poco oltre le medie e vivremo quasi una fase normale per ottobre. Di contro, al Sud il termometro e il vento saranno quasi invernali: la burrasca in atto sul basso versante adriatico e ionico continuerà fino a mercoledì mentre le minime e le massime oscilleranno su valori tipici di fine novembre almeno fino a venerdì". Il mare sarà molto mosso o agitato intorno alle Isole maggiori e al Sud "con onde alte fino a 3-4 metri e altre mareggiate sulle coste esposte; al Centro-Nord la situazione sarà invece tipica di una bella ottobrata" termine che, ricorda Tedici, "deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia" e che dal punto di vista meteorologico "indica un periodo tipico durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni provocando di conseguenza condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale". Nel dettaglio Martedì 7. Al Nord: soleggiato, mite di giorno. Al Centro: sole prevalente, caldo in aumento sulle tirreniche. Al Sud: veloci piogge in Puglia, irregolari e più rare altrove, forti venti da nord. Mercoledì 8. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: bel tempo, clima mite. Giovedì 9. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato con caldo gradevole. Al Sud: alcune piogge in Sardegna, bel tempo altrove. Tendenza: fine settimana tutto sommato gradevole.