Lo Russo, "il 7 ottobre è stata una terribile tragedia"

"Il 7 ottobre è stata una terribile tragedia, quando, non va dimenticato, Hamas ha ucciso migliaia di innocenti con un'efferatezza incredibile". Così, nel giorno dell'anniversario dell'attacco, il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Stefano Lo Russo, nella diretta radio del martedì. "E questo gesto va condannato - afferma -, esattamente come condanniamo con altrettanta nettezza le azioni, che io non temo di definire criminali, del governo Netanyahu. all'interno della Striscia di Gaza. Però - sottolinea - non bisogna confondere la causa palestinese con versioni terroristiche e assassine di Hamas e non bisogna confondere il popolo di Israele, lo stato di Israele, con il governo Netanyahu. Sono cose diverse e, per quanto ci riguarda, continuiamo a ribadire che la condizione essenziale per stabilire la pace in quell'area geografica è il riconoscimento dello Stato di Palestina - conclude -, in maniera tale che vi siano due popoli due Stati legittimati a livello internazionale che possano avviare quel processo di pace che manca da tanti anni".