BERLUSCONES

Cirio-Occhiuto, la disfida dei golden boy azzurri: al Sud splende il sole, al Nord cala la nebbia su Zangrillo

Il governatore calabrese vince (ai punti) sul collega piemontese e consolida il suo potere anche romano. Se il primo ha trasformato Forza Italia in una macchina da guerra elettorale, il secondo rischia di vederla ridotta a un club di notabili in cerca di poltrone

C’è sempre un gioco di specchi nel panorama azzurro: chi vince non basta che governi, deve anche dimostrare di comandare. E nella silenziosa ma serrata sfida tra i due golden boy di Forza Italia, Alberto Cirio e Roberto Occhiuto, il verdetto è chiaro: a spuntarla, almeno ai punti, è il calabrese. Di fatto coetanei (Cirio classe 1972, Occhiuto 1969), entrambi vicesegretari nazionali del partito, accomunati da un’ambizione taciuta ma mai sopita di leadership nazionale. Ma solo uno dei due, per ora, ha dimostrato di poter trasformare la sua regione in un vero feudo personale.

La roccaforte del Sud

In Calabria, Occhiuto non ha solo vinto: ha stravinto. Con il 57,2% dei voti, ha superato di misura anche l’apprezzabile 56,1% ottenuto da Cirio nel 2024 in Piemonte. Ma il dato politico non è tanto nel consenso personale, quanto nella spinta data a Forza Italia, che si conferma primo partito con il 17,98%, ben cinque punti sopra Fratelli d’Italia. E se ai voti degli azzurri si sommano quelli della “lista del presidente” (12,39%), il totale porta la pattuglia forzista al 30,37%: tre punti più di tutte le altre liste della coalizione messe insieme. Una performance in crescita netta rispetto alle precedenti regionali, politiche ed europee. Un capolavoro di equilibrio e controllo del territorio, quello di Occhiuto: roccaforte consolidata, classe dirigente fidelizzata, e un partito che in Calabria non risponde ai palazzi romani ma a Cosenza.

Il Nord che non decolla

Sul fronte piemontese, invece, l’operazione “presidente trainante” non è riuscita a Cirio. Anzi, ha forse sottratto ossigeno al suo stesso partito: Forza Italia si è fermata al 9,9%, sfiorando ma non centrando la doppia cifra, mentre la lista civica del governatore ha toccato il 12,2%, pressoché identica a quella di Occhiuto. Ma, a differenza del collega calabrese, Cirio non ha consolidato il partito: lo ha spompato. E così ha consegnato l’egemonia politica sulla sua giunta a Fratelli d’Italia che hanno sostituito, seppur con un peso notevolmente inferiore, la Lega, dominus nella precedente legislatura.

Le ragioni, però, vanno ben oltre i flussi elettorali e sarebbe ingeneroso, oltre che sbagliato, attribuire a una presunta “cannibalizzazione” della sua lista i magri risultati di FI. Il problema sta piuttosto nella catena di comando: il tandem Paolo Zangrillo-Roberto Rosso, più noto nei corridoi come “Zangrullo & Red Patacca”, ha trasformato il coordinamento piemontese in un fortino personale. “Meno siamo, meglio stiamo” pare essere la linea guida di un partito che conta più assessori che militanti. Partito che a Torino ha accolto nel suo gruppo dirigente Giacinto “Giangi” Marra, che nel 2011 si candidò sindaco per la lista “Azzurri italiani”, armato di scopa con claim del tipo: “Scopiamo?” e “Bisogna avere le palle”.

Zangrillo, il fantasma azzurro

Il ministro alla Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, fratello di Alberto, storico medico personale del Cavaliere, è arrivato alla guida del partito piemontese senza un giorno di militanza e con un curriculum tutto costruito grazie alla “meritocrazia famigliare”. Mai eletto direttamente, paracadutato prima a Montecitorio e poi al governo per grazia dei rapporti “ronzulliani” di un tempo, è considerato dai più un corpo estraneo. “Un fantasma che si palesa solo quando c’è da tagliare un nastro”, dicono nel partito. L’unico vero sostenitore di Zangrillo è Diego Sozzani, ex deputato novarese, che lo appoggia nella sua piccola enclave territoriale. Non a caso: Sozzani risulta a libro paga del ministro, arruolato nel suo staff come collaboratore. Una fedeltà più che politica è professionale, ma che consente a Zangrillo di mantenere almeno una piccola trincea. Per il resto, nel partito, tutti invocano il ricambio.

A reggere davvero la macchina è il suo attendente di campo, lo staffiere Roberto Rosso, per tutti Red Patacca – soprannome nato per distinguerlo dall’omonimo ex coordinatore poi passato ai meloniani, oggi accasato nella Dc di Totò Cuffaro. È lui che gira per i circoli, che fa le liste, che stringe le mani dei quasi 5.000 iscritti piemontesi. E con la riforma dello statuto, Red Patacca ha messo nel mirino la poltrona di Zangrillo: da delfino a pescecane il passo è breve.

Gasparri e il ritorno dei colonnelli

Dietro le quinte, il vero regista dell’operazione potrebbe essere Maurizio Gasparri. Il capogruppo al Senato, in crescente freddezza con la famiglia Berlusconi (che lo sopporta sempre meno sulle reti Mediaset), starebbe tessendo la tela per creare una propria corrente. In Piemonte il suo referente naturale sarebbe proprio Rosso, oggi suo vicecapogruppo. Un segretario regionale amico, nel risiko delle correnti, non fa mai male. Il pedigree, d’altra parte, parla da sé: prima di aderire al verbo berlusconiano Rosso è stato al fianco di Ugo Martinat, storico federale del Msi e poi An in Piemonte, dopo l’iniziale militanza nella Lega di Gipo Farassino.

Pichetto e i signori delle tessere

Ma le tessere, le vere leve del potere azzurro piemontese, le hanno altri: Alberto Cirio, il capogruppo in Consiglio regionale Paolo Ruzzola e l’assessore Andrea Tronzano. E poi c’è Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente ed ex coordinatore regionale, che ancora non ha digerito il trattamento ricevuto dalla coppia Zangrillo–Rosso alle ultime politiche, quando fu piazzato in posizione a rischio. Il “vecchio Gil” medita la rivincita: con un consenso trasversale e un canale diretto con la famiglia Berlusconi, non disdegnerebbe affatto un ritorno al comando del partito piemontese. Anche perché, dicono i suoi, considera la sua esperienza di governo “a termine” con la fine della legislatura.