LA SACRA RUOTA

Stellantis, il motore si spegne: produzione crollata del 31,5%

Auto sotto quota 200 mila e quasi metà dei lavoratori in ammortizzatori sociali. Il leader Fim-Cisl Uliano chiede un piano industriale europeo e interventi urgenti del governo, mentre Mirafiori segna un nuovo minimo e Maserati saluta

La frenata di Stellantis si fa più pesante e mette in allarme sindacati e governo. Nei primi nove mesi del 2025, secondo i dati della Fim-Cisl, sono state realizzate 265.490 unità tra auto e veicoli commerciali, con un crollo del 31,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. La flessione più dura riguarda le auto, giù del 36,3% (151.430 unità), mentre i veicoli commerciali calano del 23,9% (114.060). Nessuno stabilimento è immune: le perdite vanno dal 17% al 65%.

“Il 2025 chiuderà con una riduzione di un terzo dei volumi produttivi, ben peggiore di quanto previsto: poco più di 310.000 unità, con le auto sotto quota 200.000”, avverte il segretario generale Ferdinando Uliano, che considera cruciale l’incontro con l’amministratore delegato Antonio Filosa, fissato per il 20 ottobre.

Il piano post-Tavares

“Chiederemo a Filosa – spiega Uliano – di rafforzare e migliorare il piano di investimenti ottenuto dopo lo sciopero del settore auto del 18 ottobre 2024 e la successiva uscita di Carlos Tavares”. Quel piano, ricorda il leader della Fim, prevede tappe fondamentali per il futuro industriale italiano: la nuova piattaforma Small con due modelli compatti a Pomigliano dal 2028; la nuova 500e a Mirafiori accanto alla 500 ibrida in produzione da novembre 2025; versioni ibride per i modelli elettrici previsti tra il 2025 e il 2026 a Melfi; la nuova gamma Large sui veicoli commerciali; lo sviluppo delle versioni ibride di Stelvio e Giulia, con l’aggiunta di un nuovo modello top di gamma; a Modena, il progetto alto di gamma con il trasferimento della Maserati GranTurismo e GranCabrio. Rimane invece aperto il nodo Termoli, dopo lo stop alla gigafactory, che rischia di lasciare in sospeso centinaia di lavoratori e una parte strategica della filiera elettrica italiana.

Quasi metà dei lavoratori in cassa

La fotografia sociale è altrettanto severa: quasi la metà della forza lavoro italiana di Stellantis è oggi coperta da ammortizzatori sociali. “Il nostro obiettivo – sottolinea Uliano – è garantire a ogni sito produttivo una prospettiva industriale e occupazionale certa, contrastando qualsiasi atto unilaterale, chiusura o licenziamento, e orientando la transizione tecnologica verso soluzioni concrete, condivise e socialmente sostenibili”. Un traguardo tutt’altro che scontato, osserva, “alla luce dei livelli produttivi registrati nel 2024 e nel 2025”.

“Serve un piano europeo”

Per il leader della Fim-Cisl, la crisi di Stellantis riflette l’assenza di una strategia industriale continentale. “È necessario – spiega Uliano – un piano industriale europeo espansivo, sostenuto da debito comune e da un nuovo Fondo europeo con risorse paragonabili al Next Generation EU, per accompagnare la transizione garantendo sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale”.

Un appello che riguarda anche Roma: “Il governo italiano deve fare la propria parte, individuando risorse adeguate per sostenere e rilanciare il settore automotive e l’intera filiera dell’indotto. La rimodulazione delle sanzioni sulle emissioni di CO₂ previste per il 2025 non è sufficiente: serve una ridefinizione dei tempi e delle modalità della decarbonizzazione, per renderla sostenibile sul piano industriale, economico e sociale”.

Crollo Maserati e attesa la 500 ibrida

A Mirafiori, simbolo della produzione torinese e nazionale, la crisi è evidente. Nei primi nove mesi del 2025, sono state prodotte 18.450 unità, in calo del 17% rispetto alle 22.240 del 2024. Di queste, 18.315 sono Fiat 500 Bev, mentre le Maserati si fermano a sole 140 unità, un crollo quasi totale. Stellantis ha già annunciato il trasferimento della produzione delle GranTurismo e GranCabrio a Modena entro fine anno.

“Per quanto ci riguarda – afferma Uliano – la linea Maserati di Mirafiori deve essere riempita con nuove produzioni. Rimane ferma la nostra critica alle scelte errate compiute su Maserati: Stellantis chiarisca quale strategia intende adottare per il marchio, sia in termini di modelli sia di volumi”.

L’avvio della 500 ibrida, previsto per novembre 2025, è uno dei pochi spiragli: “È il risultato della nostra azione sindacale – spiega – e potrà contribuire a mantenere la missione produttiva dello stabilimento”.

L’obiettivo per la fine dell’anno è di circa 5.000 unità, ma resta “impegnativo e tutto da verificare”. Il gruppo stima una produzione annua di 100.000 vetture: “Se tali volumi saranno confermati – conclude Uliano – sarà possibile superare la fase di cassa integrazione. Ma resta indispensabile un piano industriale serio su Mirafiori, che rilanci l’occupazione dopo anni di continue uscite”.