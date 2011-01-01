PARTECIPATE

Eurofidi, pochi "spiccioli" per tappare un buco milionario

Il 13 in assemblea dei soci arriverà l'ennesima proposta di transizione da parte della società Trevor, di Giotti e Nobili: 230mila euro a fronte di un crack di 40 milioni. Ma in queste ore emerge un nuovo elemento che potrebbe cambiare la posizione dell'ex direttore generale

Un crack da oltre 40 milioni potrebbe essere “risarcito” con soli 230.000 euro di transazione. È il caso di Eurofidi. Il 13 ottobre l’assemblea dei soci dovrà esprimersi sull’istanza transattiva che Guido Canale e Lorenzo Genisio, i due liquidatori, hanno proposto. Sul piatto però ci sono pochi spiccioli, tante perplessità e un nuovo elemento che cambierebbe in parte la posizione dell’ex direttore generale, Andrea Giotti, che al momento si è detto disposto a pagare 30.000 euro.

Il caso

È il 15 settembre del 2016 quando l’assemblea straordinaria dei soci di Eurofidi delibera la messa in liquidazione della società. La naturale conseguenza di una situazione economica a dir poco traballante. Il consorzio, che agevolava attraverso la concessione di garanzie le piccole e medie imprese nell’accesso al credito, comincia ad accumulare perdite. Gli andamenti economici che sembravano positivi in realtà nascondevano passivi importanti causati da una gestione non accurata nella selezione dei soci ai quali venivano rilasciati i finanziamenti a tasso agevolato.

L’ammontare delle garanzie concesse a soggetti non più solvibili già nel 2013 aveva portato a perdite per circa 27 milioni di euro per arrivare a 51,2 milioni nel 2015. Proprio l’emersione di queste circostanze ha condotto nel giugno del 2016 a un’ispezione della Banca d’Italia che comportò la sospensione di ogni attività di rilascio di nuove garanzie dopo una deliberazione del consiglio di amministrazione e, nel settembre successivo, la messa in liquidazione di Eurofidi.

Inoltre nel 2019 la Procura di Torino ha disposto l’avvio di un’indagine sulla gestione di Eurofidi e sulla conformità nella predisposizione dei bilanci. Oltre alle citate gravi irregolarità nella gestione del Confidi, emersero anche condotte lesive degli interessi del consorzio che concedeva “sconti” sul corrispettivo che sarebbe stato prudente far pagare ai soci per agevolare le attività di un’altra società, la Eurocons srl. All’epoca venne stimata un’altra potenziale perdita di 10 milioni di euro circa.

La transazione

La messa in liquidazione di Eurofidi ha comportato una svalutazione per Finpiemonte Partecipazioni di circa 10 milioni. La compagine sociale era composta per circa il 42% dagli istituti bancari e da soggetti istituzionali quali il sistema camerale e Finpiemonte Partecipazioni (che detiene il 18%) e per il resto dai beneficiari delle garanzie. Un crack dunque che ha portato un danno per le casse pubbliche e le banche davvero ingente ed è per questo motivo che fino a oggi tutte le proposte di transazione avanzate dalla società di revisione contabile che operava prima del dissesto, Trevor Srl, dall’ex direttore generale, Andrea Giotti, e dall’ex presidente Massimo Nobili, sono state respinte.

Il 13 l’assemblea dei soci dovrà pronunciarsi su una nuova proposta transattiva, che però nella sostanza non sposta di molto l'offerta da quelle che già sono state respinte fino a oggi. Nel 2023 ci fu una prima proposta di transazione a 150.000 euro che nel 2025, a luglio, divennero 180.000. L’ultima offerta messa sul tavolo è di un totale di 230.000 euro: 180.000 da parte della società Trevor, 30.000 da parte di Giotti e 20.000 da parte di Nobili.

Difficile che, a fronte di un buco milionario ai danni della collettività, si possa sperare che venga alzata in modo notevole l’asticella dell’offerta di “risarcimento” da parte dei soggetti di cui sopra. Anche perché nei confronti di Giotti e Nobili all’inizio della vicenda non è stata proposta un’azione di aggressione del patrimonio personale che avrebbe potuto portare al pignoramento dei beni. E oggi è troppo tardi per farlo.

Emerge però un nuovo dettaglio che coinvolge Andrea Giotti. Una goccia in mezzo a un buco oceanico, ma che vale la pena tenere in considerazione: l’ex direttore generale godrebbe infatti di una pensione mensile che si stima tra i 10.000 e i 14.000 euro lordi che potrebbe essere aggredita del quinto portando la sua offerta (di 30.000 euro) a qualche spicciolo in più. Come mai fino a oggi non si è tenuto conto di questa rendita? E come mai quando c’era ancora la possibilità di farlo non sono stati aggrediti i beni patrimoniali di Giotti e Nobili? Domande che meriterebbero una risposta.