PER NON DIMENTICARE

7 ottobre, flash mob alla sinagoga

Nel giorno dell'anniversario della mattanza di Hamas, due consiglieri comunali di Torino esprimono la solidarietà al popolo di Israele. Viale: "Cercano di stravolgere i fatti dando al pogrom la valenza di resistenza". Catizone: "Vicinanza doverosa"

Lo avevano annunciato in consiglio comunale durante la turbolenta seduta di ieri, lunedì 6 ottobre. Silvio Viale (Radicali +Europa) e Giuseppe Catizone (Lega) si sono presentati davanti alla sinagoga di Torino in occasione dell’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele. Una volta lì hanno esposto una bandiera israeliana e due cartelli con la scritta “non dimenticare il 7 ottobre”.

“Qualcuno dimentica il 7 ottobre e per altri è diventato addirittura un momento di resistenza contro Israele”, ha spiegato Viale, “dandogli un significato positivo per tutto quello che poi è accaduto dopo. Rimane invece un evento tragico un pogrom che ricorda esattamente le persecuzioni e la lotta contro gli ebrei”.

Catizone invece ha spiegato che la sua è un’iniziativa personale: “Israele ha il diritto di esistere e di farlo in santa pace. La vicinanza al popolo israeliano mi sembra assolutamente doverosa e vorrei anche ufficialmente ringraziare il presidente Trump per aver quantomeno provato a mettere in atto un piano di pace”. Ringraziamenti al presidente degli Stati Uniti che già erano arrivati in Sala Rossa quando ieri sventolando la bandiera a stelle e strisce Catizone ha urlato “grazie Trump”.

Entrambi guardano ai colloqui che si sono aperti nella speranza che la trattativa possa portare a una tregua che tuteli i civili palestinesi e israeliani. Intanto il coordinamento Torino per Gaza in una nota diffusa sui social ha confermato la manifestazione prevista in piazza Castello per questa sera.