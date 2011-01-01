Pro Palestina Torino: “Oggi saremo comunque in piazza”

Dopo le prescrizioni disposte dal questore di Torino, che hanno modificato data e modalità della manifestazione prevista per oggi, il coordinamento 'Torino per Gaza' ha diffuso una nuova nota in cui ribadisce la volontà di scendere comunque in piazza. Nel comunicato pubblicato sui social, gli organizzatori scrivono che "le questure di tutta Italia stanno vietando le piazze previste per oggi, affermando che il 7 ottobre sarebbe una giornata in cui non è opportuno manifestare", ma aggiungono: "Il 7 ottobre è fondamentale essere in piazza, e saremo in piazza a prescindere dai divieti della questura". Il movimento accusa "il governo e la maggior parte dei giornali" di aver cercato "di depotenziare e attaccare" la mobilitazione, sottolineando che "milioni di persone sono scese in strada in Italia e nel mondo al fianco della Palestina". Gli attivisti parlano di "partecipazione senza precedenti" alle ultime iniziative, come il corteo nazionale del 4 ottobre, e rivendicano che "la potenza delle piazze ha spaventato il governo Meloni". Il testo si chiude con lo slogan: "Da ogni fiume fino ad ogni mare, la repressione non ci ferma. Due anni di genocidio, 77 di resistenza: Palestina libera".