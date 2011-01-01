Nallo (Sue): “Bene questore su stop a corteo Pro Pal”
"Accogliamo con favore la decisione della questura di vietare a Torino lo svolgimento di manifestazioni nel giorno dell'anniversario dell'attacco di Hamas a Israele". Lo dichiara la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa per il Piemonte). "Il 7 ottobre - afferma - rappresenta una tragedia che ha causato la morte di migliaia di innocenti, vittime di una violenza terroristica inaccettabile e del tutto ingiustificabile. Celebrare quella data equivale a compiere un atto di apologia del terrorismo, da condannare con fermezza".