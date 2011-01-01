Piemonte capofila progetto contro sfruttamento e caporalato

La Regione Piemonte è capofila del nuovo progetto interregionale 'Common Ground 2' contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. La giunta ha dato il via libera alla delibera per l'iter di partecipazione al progetto, promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha un valore complessivo di 15 milioni di euro, finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) 2021-2027. Il Piemonte è capofila, insieme a Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto. Il budget destinato alla Regione ammonta a oltre 4,2 milioni di euro, comprensivi delle risorse necessarie al coordinamento e al controllo delle attività progettuali. "Questo progetto conferma la capacità del Piemonte di fare squadra con altre Regioni e con il governo per affrontare temi che incidono profondamente sulla dignità delle persone e sulla legalità nel lavoro - dichiara il presidente Alberto Cirio -. È una battaglia di civiltà che portiamo avanti con determinazione, perché nessuno debba subire condizioni di sfruttamento e perché il lavoro sia davvero giusto". L'obiettivo è di consolidare il modello di governance interregionale a trazione pubblica, valorizzando il ruolo del Piemonte come riferimento nazionale per la costruzione di un sistema stabile di prevenzione e contrasto al caporalato. "Il Piemonte conferma il suo ruolo di riferimento a livello nazionale nelle politiche di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato", aggiunge l'assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, Enrico Bussalino. La Regione coordinerà anche le attività di gestione e controllo, comprendenti la rendicontazione delle spese, le verifiche amministrativo-contabili e il monitoraggio legale e tecnico delle procedure di affidamento. "È un altro passo importante affinché chi sceglie i prodotti d'eccellenza della nostra agricoltura sappia che lo sono anche sul profilo etico e in tutti gli anelli della filiera", conclude l'assessore regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e pesca, Parchi, Paolo Bongioanni.