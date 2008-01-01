La Regione esce dalla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia

Con l'approvazione delle "modalità operative e procedurali" da parte della Giunta, nella seduta del 22 settembre scorso, la Regione Piemonte ha avviato l'iter per "la formalizzazione della rinuncia alla qualità di socio fondatore della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia". È quanto prevede la delibera 18-1583, pubblicata nell'ultimo Bollettino Ufficiale, che dà mandato all'assessore alla Sanità e alla Direzione regionale Sanità di adottare tutti gli atti necessari al riguardo. Istituita nel 2008, alla Fondazione Piemonte per l'Oncologia, ente di diritto privato senza scopo di lucro con sede a Candiolo, è stato riconosciuto nel marzo 2013 dal Ministero della Salute il carattere scientifico nella disciplina di oncologia. Ad oggi è l'unico Irccs con sede in Piemonte; quello di Piancavallo, situato nel Verbano, ha sede legale in Lombardia. Con il riconoscimento di Irccs "è stata raggiunta la principale finalità - si legge nella delibera - della partecipazione della Regione Piemonte", che con la legge n.10 del 15 luglio 2025 ha disposto l'abrogazione della legge istitutiva della Fondazione. Di qui la decisione di "dismettere la partecipazione regionale", che dovrà ora essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Salute per gli adempimenti di competenza.