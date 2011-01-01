Cresce protesta a Torino, occupato anche Convitto Umberto I

A Torino cresce lo stato di mobilitazione nei licei e negli istituti superiori in solidarietà con la causa palestinese. Nelle ultime ore, tra occupazioni e autogestioni, altri studenti si sono uniti alla protesta dei loro colleghi. Sono ora coinvolti il Berti, il liceo classico Massimo D'Azeglio, il Regina Margherita, il Convitto Umberto I - dove per la prima volta in 177 anni si registra un'occupazione - il Giordano Bruno, il Santorre di Santarosa e il Carlo Ignazio Giulio. Da questa mattina occupati anche il liceo Cavour e il Darwin, mentre all'Itis Pininfarina è in corso un'autogestione. Dopo lo sciopero generale di venerdì si sono concluse le occupazioni all'Einstein, al Cattaneo, al Galileo Ferraris, al Copernico, al Gobetti e al Beccari, anche se in diversi istituti gli studenti si dicono pronti a riprendere la mobilitazione. Proteste anche nel Torinese, in particolare al liceo Pascal di Giaveno, al Porporato e al Buniva di Pinerolo. All'interno delle scuole interessate si tengono assemblee per decidere come proseguire la protesta, nata in sostegno alla Global Sumud Flotilla.