TASSE & MATTONE

"Avvisati" i furbetti del Superbonus. Occhio del fisco sulle rendite catastali

In partenza una seconda tranche di lettere ai proprietari di immobili ristrutturati. Comunicazione "bonaria" dell'Agenzia delle Entrate. Poi chi non adegua il valore rischierà pesanti sanzioni. Nel mirino migliaia di edifici. Controlli con banche dati e foto aeree

Il superbonus continua a lasciare strascichi. Tra pochi giorni l’Agenzia delle Entrate spedirà non meno di 12 mila lettere ad altrettanti proprietari di immobili per i quali, dall’incrocio dei dati in possesso della stessa agenzia, emergerebbe una notevole sproporzione tra il valore che le abitazioni hanno acquistato dopo gli interventi eseguiti grazie alla misura voluta dal governo di Giuseppe Conte e la loro rendita catastale.

Non è questa la prima chiamata a regolarizzare la situazione che parte dal fisco. La scorsa primavera le lettere erano state circa 3mila, ma era stata limitata agli immobili con rendita catastale pari a zero sui quali erano stati eseguiti, grazie al superbonus, lavori palesemente sproporzionati alla rendita stessa.

La compliance

Quella in preparazione in questi giorni è una comunicazione, letteralmente una compliance, destinata a una platea decisamente più vasta e che comprende le abitazioni con rendita catastale basse e, come per le precedenti, abbiano visto interventi ritenuti sproporzionati la lo stesso valore dichiarato al catasto e i crediti fiscali incassati in virtù del superbonus.

Se le lettere spedite ad aprile hanno portato, come attesta la stessa agenzia, a un aggiornamento delle rendite catastali da parte dei proprietari per almeno il 60% dei casi, risultati non certo inferiori sono attesi per questa ulteriore tornata che riguarderà tutto il Paese.

La finalità dell’operazione non è soltanto quella di adeguare sotto il profilo catastale tutte quelle costruzioni che hanno ricevuto migliorie e, non di rado, anche pesanti modifiche praticamente a costo zero per i proprietari, ma la regolarizzazione contiene in sé anche una sorta di restituzione volta a ripristinare un equilibrio fiscale.

Chi ha goduto della possibilità di eseguire lavori anche importanti e costosi senza scucire un euro e aumentare il valore della sua proprietà, oggi viene chiamato a riequilibrare sia pure in parte quella vantaggiosissima (per chi ne ha fruito, non certo per le casse dello Stato e le tasche dei contribuenti) agevolazione pagando più tasse, ad esempio attraverso l’Imu o le imposte di successione.

Aggiornamento dei valori

L’aggiornamento dei valori era ed è una misura prevista da tempo, ma non sarebbero pochi coloro che fino ad oggi non hanno fatto ciò che impone la legge. Gli stessi primi parziali risultati degli accertamenti lo confermano. Va detto che le lettere non sono, almeno non ancora, multe bensì chiari inviti a regolarizzare le posizioni. Il contribuente che ha usufruito del superbonus può presentare chiarimenti e documenti che dimostrino la correttezza della situazione oppure aggiornare la rendita catastale, beneficiando di uno sconto sulle sanzioni, mentre chi non risponde rischia un più che probabile accertamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Docfa, ovvero il documento con cui viene comunicata l’avvenuta variazione dello stato e di conseguenza del valore degli immobili doveva essere presentato entro trenta giorni dalla fine dei lavori, ma questo è un obbligo non osservato da molti. Da qui l’azione intrapresa dai primi mesi dell’anno dall’Agenzia delle Entrate che pare rivolta in particolare a chi ha effettuato la cessione del credito a banche o direttamente alle imprese per il cosiddetto sconto in fattura.

E già nella scorsa primavera dai professionisti del settore erano state promosse iniziative, come quella del Comitato dei collegi dei geometri del Piemonte svoltasi a Cuneo, per illustrare ai proprietari interessati le modalità e le procedure al fine di non incorrere in pesanti sanzioni e mettersi in regola con la legge.

L'occhio del fisco

Che sia un fisco occhiuto quello con lo sguardo su potenziali furbetti del superbonus lo confermano anche i sistemi utilizzati per scoprire eventuali immobili non inclusi nei registri catastali. "La fase preliminare di ricognizione degli immobili effettuata mediante la fotointerpretazione delle ortofoto rese disponibili da Agea sovrapposte alla cartografia catastale – si legge nel Dpfp, il documento programmatico di finanza pubblica – è stata completata sui territori di competenza di 60 province, che coprono oltre il 65 per cento del territorio nazionale”.

Dal cielo come dalle banche dati, lo sguardo del fisco non sembra lasciare troppo spazio ai furbetti del superbonus e a qualche sbadato contribuente. Le lettere in arrivo, cui ne seguiranno altre, tolgono ogni alibi.