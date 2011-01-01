La Regione Piemonte avrà presto un Disability Manager

Entro poche settimane la Regione Piemonte darà avvio all'iter per l'identificazione della figura del Disability Manager regionale. In seguito, "definirà i requisiti per l'iscrizione e istituirà il Registro regionale dei Disability Manager". Lo ha spiegato l'assessore al Patrimonio e al Personale, Gianluca Vignale, nella risposta in aula al capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente Pml, Silvio Magliano, promotore della legge. Il Disability Manager ha il compito sostenere l'autonomia delle persone con disabilità e per promuovere e garantire l'applicazione della legge relativa al diritto al lavoro dei disabili, attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all'inserimento lavorativo dal momento della valutazione del fabbisogno della Regione, alla valutazione dell'eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, all'inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio. "Finalmente - commenta Magliano - la Regione Piemonte avrà un Disability Manager, come previsto dalla Legge approvata dal Consiglio regionale nel 2023 . Il Disability Manager non solo favorirà l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno dell'ente, ma attuerà tutte le iniziative necessarie affinché le loro attitudini, capacità e qualità possano essere valorizzate appieno".