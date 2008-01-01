FINANZA & POTERI

Unicredit riempie il forziere di Crt. Poggi: "Più sinergie sul territorio"

Alla presidente della Fondazione non basta fare come Paperone e tuffarsi nei dividendi: con i 219,7 milioni incassati che consentono erogazioni per 60 milioni, vuole moltiplicare l'impatto e costruire nuovi progetti con la banca di Orcel

“Siamo molto soddisfatti dei dividendi che ci assicura la banca conferitaria. Negli ultimi due anni grazie a questi dividendi siamo riusciti ad avere delle risorse per fare interventi straordinari molto consistenti, 60 milioni quest’anno e più o meno la stessa cifra per l’anno prossimo”. È una promozione con lode dell’operato di Andrea Orcel, numero uno di Unicredit, quella che Anna Maria Poggi, la professoressa da poco più di un anno alla guida della Fondazione Crt, decreta a margine della presentazione del progetto per il nuovo centro digitale a Torino. Con in cassaforte il 2,3% delle azioni dell’istituto di piazza Gae Aulenti, l’inquilina di Palazzo Perrone punta a un maggior coinvolgimento se non nelle strategie finanziarie almeno negli interventi: “Il nostro intento sarebbe quello di sviluppare con Unicredit dei progetti comuni sul territorio. Già condividiamo Ogr perché la banca è nella governance. Cercheremo di sviluppare una progettazione comune compatibilmente con le loro idee di sviluppo”, ha sottolineato Poggi.

Cassaforte piena

La Fondazione ha incassato 219,7 milioni di euro dai dividendi di Unicredit nell'esercizio 2024. Questa cifra rappresenta la parte preponderante dell’incremento totale dei dividendi ricevuti dalla Fondazione, che sono passati da 138,9 milioni nel 2023 a 219,7 milioni nel 2024 (+58,2%), come riportato nel bilancio consuntivo 2024 approvato a luglio 2025. Questo ha contribuito a un avanzo di gestione record per la Fondazione, permettendo erogazioni territoriali per 72 milioni di euro nel 2024.

Più dividendi per tutti

Nel 2021, quando Unicredit ha ripreso a distribuire dividendi – tra il 2015 e il 2021 li aveva sospesi per rafforzare il capitale dopo le turbolenze seguite alla crisi finanziaria del 2008 – la banca ha iniziato a generare utili più consistenti, passando da 1,2 miliardi di euro nel 2020 a oltre 9 miliardi nel 2024. Questo miglioramento ha permesso di riaccendere la remunerazione degli azionisti, con un dividendo per azione che è cresciuto da 0,64 euro nel 2021 a 2,40 euro nel 2024, per un totale di circa 9,25 miliardi di euro distribuiti nell’ultimo decennio.

La ripresa non si è limitata ai dividendi: Unicredit ha integrato le cedole con corposi programmi di riacquisto azioni (buyback), che solo nel 2024 hanno raggiunto i 5,3 miliardi di euro. La crescita dei dividendi riflette una banca trasformata. Nel 2023 e 2024, Unicredit ha adottato una politica di payout del 40% dell’utile netto, con acconti e saldi che hanno premiato gli investitori con rendimenti da dividendo (yield) superiori al 5%, un livello competitivo rispetto ai peer europei come Intesa Sanpaolo. Nel 2024 le distribuzioni totali ai soci (dividenti più buy back) sono aumentate a 9 miliardi, dei quali 3,7 miliardi in cedole (2,4 euro per azione a valere sui risultati del 2024). Guardando al futuro, le prospettive sono ancora più ambiziose: dal 2025, il payout salirà al 50%, con l’obiettivo di distribuire oltre 10 miliardi di euro annui tra dividendi e buyback entro il 2027, sostenuti da un utile netto atteso in ulteriore crescita e un CET1 ratio stabilmente sopra il 15%.