Consiglio Stato, "garantire assistenza adeguata nei Cpr"

Nel capitolato di appalto per la gestione dei Cpr occorre "garantire livelli di assistenza socio-sanitaria in linea con le previsioni costituzionali e sovranazionali". Così il Consiglio di Stato nella sentenza che ha parzialmente annullato il decreto del ministro dell'Interno del 4 marzo 2024 con il quale è stato approvato lo schema di capitolato d'appalto per la gestione e il funzionamento dei Centi. Con questa decisione ha trovato accoglimento un ricorso proposto dall'Asgi-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e da Cittadinanzattiva. Le associazioni contestavano in particolare le disposizioni relative all'assistenza sanitaria e al personale medico-sanitario nei Cpr, con particolare attenzione alle previsioni a tutela delle persone trattenute con vulnerabilità psichiatrica o sottoposte a trattamento farmacologico. A loro avviso, inoltre, il capitolato d'appalto era inadeguato e il Tar nella sentenza di primo grado che aveva respinto le obiezioni di Asgi e Cittadinanzattiva aveva errato nel non cogliere le criticità messe in rilievo. Il Consiglio di Stato, dopo aver preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento, ha sottolineato che "se in linea generale è corretta la posizione del Tar circa l'impossibilità, per il giudice, di sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione", va anche evidenziato come alcune difformità del capitolato "siano state stigmatizzate anche dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale". Pertanto i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il Capitolato per i Cpr debba essere reso più conforme alle disposizioni della Direttiva ministeriale con la quale nel 2022 sono stati indicati i criteri per l'organizzazione e la gestione degli stessi Cpr. Meritevole di accoglimento è stato giudicato quindi il motivo di appello sul difetto di istruttoria. "In un contesto delicato come quello della gestione dei Cpr - si legge nella sentenza - è essenziale non solo che l'Amministrazione abbia una conoscenza profonda della realtà nella quale va ad incidere l'azione amministrativa, ma anche che la stessa si avvalga del supporto di tutte le Amministrazioni che dispongono di competenze relative alla materia affrontata". E nel caso specifico "oltre a non essere note le valutazioni espresse dal Tavolo di coordinamento, non risulta che vi sia stato un coinvolgimento del Ministero della Salute, mentre è sicuramente da escludere che sia stato interpellato il Garante delle persone private della libertà personale".